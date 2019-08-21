اعتقال مصور داعش الارهابي في نينوى

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اعتقال مصور داعش غرب جنوبي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان "مديرية شرطة تل عبطة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تمكنت من القبض على احد عناصر داعش الارهابية المدعو (خ م م ص) والذي كان يعمل في اعلام داعش مصور في لعمليات عناصر داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل".

واضاف معن، ان "الارهابي اعترف انه كان يقوم بتصوير العمليات الارهابية لداعش وكذلك تصويره داخل الجوامع للأشخاص الذين قاموا بترديد ما تسمى البيعة والانتماء للعصابات الاجرامية وعملها كإصدارات ونشرها في النقاط الاعلامية والمواقع الالكترونية التابعة لداعش"، مبينا انه "تم القبض عليه غرب جنوبي مدينة الموصل"