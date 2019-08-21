النزاهة تحبط محاولة لتهريب النفط وتضبط مواد غذائية محظورة بالبصرة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاربعاء، عن ضبط أربعة عشر متهماً وثلاثة عشر صهريجاً مُحمَّلاً بالنفط الخام في محافظة البصرة، خلافاً للقانون.

وقالت الدائرة في معرض حديثها عن عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة بالتعاون مع مديريَّة شرطة الطوارئ، إن "ملاكات المديرية التي انتقلت إلى ناحية النشوة في شمال البصرة تمكنت من ضبط (13) صهريجاً مُحمَّلاً بمادة النفط الخام من موقع (بلوك لاين 9) النفطي قرب جسر الدير"، مبينة انه "تمَّ ضبط (14) متهماً؛ لقيامهم بإخراج تلك الصهاريج المُحمَّلة بالنفط الخام من الموقع بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".

وفي عمليةٍ منفصلةٍ، اشارت الهيئة الى "تمكن فريق عمل المديرية من ضبط سيارة (براد) في ساحة الكشف في منفذ الشلامجة الحدودي؛ لاحتوائها على موادَّ غذائية (لحوم) محظور استيرادها،لافتة إلى أنه تمَّ إخفاؤها خلف موادَّ أخرى".

وأكَّدت الدائرة أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالعمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".