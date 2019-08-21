تحقيق الرصافة تصدق اعترافات عصابة بقيادة امرأة تتاجر ‏بالأعضاء ‏البشرية

صدقت محكمة تحقيق الرصافة - اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر ‏بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء، أقوال عصابة يديرها رجل وامرأة متخصصة ‏بالاتجار بالأعضاء البشرية‎. ‎

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في ‏إحدى مناطق بغداد ‏تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الاتجار ‏بأعضائهم البشرية (الكلى‏‏) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار ‏عراقي‎".

وأضاف البيان، أن "المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم ‏العشرات ‏من العمليات خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "توقيفهم ‏يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون ‏عمليات زرع الأعضاء البشرية ‏ومنع الاتجار بها".‏