تحقيق الرصافة تصدق اعترافات عصابة بقيادة امرأة تتاجر ‏بالأعضاء ‏البشرية

صدقت محكمة تحقيق الرصافة - اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء، أقوال عصابة يديرها رجل وامرأة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المتهمين اعترفوا أمام القاضي المختص بأن امرأة تقود عصابة في إحدى مناطق بغداد تستغل حاجة المواطنين للمال من أجل الاتجار بأعضائهم البشرية (الكلى) مقابل مبلغ مالي يصل إلى 7 ملايين دينار عراقي".
وأضاف البيان، أن "المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم العشرات من العمليات خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى أن "توقيفهم يأتي استنادا لأحكام المادة 18 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها".
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