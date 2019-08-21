الحشد يحبط مخططاً لاستهداف القوات الأمنية في سامراء

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إحباط مخطط لاستهداف القوات الامنية في مدينة سامراء، فيما أشار إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم "داعش".

وذكر إعلام الحشد في بيان ان "معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الكوش شرق سامراء تخطط لاستهداف القطعات الامنية"، مبينا أن "قيادة العمليات أوعزت إلى عناصر الاسناد في اللواء ٣١٤ بالتوجه ومعالجة الموقف".

وأضاف أن "عناصر اللواء ٣١٤ قاموا باستهداف التواجد الداعشي بقنابر الهاون بشكل مكثف، مما أسفر عن إصابات دقيقة في صفوف العدو بين قتيل وجريح".