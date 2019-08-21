لجنة لتقصي الحقائق تكشف سبب انفجار مستودع الذخيرة في معسكر صقر ببغداد

خلصت لجنة حكومية عراقية لتقصي الحقائق، جرى تشكيلها للتحقيق في انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في معسكر صقر قرب بغداد في وقت سابق من هذا الشهر، إلى أن الانفجار كان نتيجة غارة جوية بطائرة من دون طيار.

وتبين الوثيقة أن تحقيقا حكوميا خلص إلى أن طائرة مسيرة تسببت في الانفجار الذي وقع في 12 أغسطس في قاعدة الصقر العسكرية وأدى إلى حريق هائل.

واستبعدت اللجنة اقتراحات سابقة بأن عطبا بالدائرة الكهربائية أو تخزينا خاطئا للذخائر سبب الانفجار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، التي قالت إنها حصلت على نسخة من التقرير.

ويعمق هذا الاكتشاف التساؤل حول من يقف وراء سلسلة من أربعة انفجارات غامضة على الأقل ضربت قواعد الحشد الشعبي في العراق خلال الشهر الماضي.

ولم يأت التقرير إلى ذكر الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة.