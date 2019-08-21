اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل في بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن اعتقال أحد المتهمين بحادثة عبارة الموصل في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم هارب من مدينة الموصل مطلوب للقضاء العراقي بقضية حادثة العبارة في المدينة السياحية في محافظة نينوى".

واضافت ان "اعتقاله تم داخل أحد مناطق بغداد"، مشيرة الى ان "اعتقاله جاء وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، في الـ22 من اذار الماضي، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية ب‍الموصل،

فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على ضحايا العبارة، وطالب بالتحقيق الفوري وتقديم المسؤولين عن الحادثة الى القضاء.