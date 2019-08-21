الشيخ همام حمودي من الامم المتحدة: الارهاب يستهدف الانسانية جمعاء ويتطلب القضاء على منابعه الفكرية المتطرفة

شارك الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، في احتفالية مكتب الامم المتحدة في جنيف باليوم العالمي للعمل الانساني لتكريم الجهود التي يبذلها الناشطون للاستجابة للحالات الانسانية في مختلف انحاء العالم وفي ظروف قاسية.

وتضمنت الاحتفالية وقفة تأبينية لتكريم المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق الذي راح ضحية تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد عام 2003 في مثل هذا اليوم.

وخلال لقائه بعائلة الفقيد، اعرب الشيخ حمودي عن عرفان العراقيين لدوره وموازرته لهم، مشيرا الى ان استهداف مقر الامم المتحدة في بغداد اكد ان الارهاب لا وطن له، ولا يستهدف طائفة او شعب بعينه وإنما يستهدف الانسانية جمعاء، ويتطلب من العالم بأسره مواجهة حازمة، وتضافر جهود للقضاء على منابعه الفكرية المتطرفة.