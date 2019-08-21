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نائب رئيس الوزراء يعلن استكمال الاجراءات الادارية والقانونية لتوزيع قطع اراض على المواطنين


اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فؤاد حسين، الاربعاء، عن استكمال الاجراءات الادارية والقانونية لتوزيع قطع اراض على المواطنين، مبينة ان وزارة المالية ماضية في توزيع قطع الاراضي للمواطنين في جميع المحافظات العراقية.

وقال حسين في بيان له انه "تطبيقا لفقرات البرنامج الحكومي في توزيع قطع الاراضي للمواطنين اكملت دائرة عقارات الدولة الاجراءات القانونية لنقل ملكية بعض العقارات الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة وذلك وفقاً لاحكام القانون بهدف توزيعها على المستفيدين".

واضاف حسين انه "تم نقل ملكية العقار الواقع في نصف الدجيل الغربي وبمساحة 1500 دونم ضمن محافظة واسط والذي سيوفر 850 قطعة ارض سكنية الى الوزارة اعلاه لغرض البدء بتوزيعها على المواطنين المستفيدين، اضافة الى نقل ملكية 4000 قطعة ارض سكنية في محافظة البصرة في مقاطعة باب زيد من وزارة المالية الى وزارة الاعمار والاسكان لغرض تهيئتها للتوزيع".

واكد حسين ان "وزارة المالية ماضية في تنفيذ جميع ماورد بالبرنامج الحكومي ضمن التوقيتات المحددة بخصوص توزيع قطع الاراضي للمواطنين في جميع المحافظات العراقية بعد اكمال الاجراءات القانونية والادارية ويحافظ على سرعة الانجاز".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في 13 اذار 2019 على فرز وتوزيع الاراضي السكنية للفئات المثبتة سابقا، ويتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع اراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة ارض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982".

 

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