رئيس الوزراء يطمئن على صحة امير الكويت

افادت وسائل اعلام كويتية، الاربعاء، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجرى اتصالا هاتفيا مع امير الكويت للاطمئنان على صحته.

وقالت وكالة الانباء الكويتية كونا ، ان "الأمير صباح الأحمد تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق عادل عبدالمهدي اطمأن خلاله على صحة الامير وذلك بعد أن تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له وبعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية".

واضافت ان "الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه رئيس مجلس الوزراء العراقي من طيب المشاعر"، مقدرا "هذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية".