الشيخ همام حمودي يشارك في جنيف بتابين شهداء الخارجية العراقية، ويدعو لاعتباره يوما لوزارة الخارجية

شارك الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، في الوقفة التأبينية لشهداء وزارة الخارجية العراقية في الذكرى العاشرة لانفجار وزارة الخارجية عام 2009، والتي اقامتها الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف.

َ وفي كلمة القاها بحضور الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف وموظفي السلك الدبلوماسي في الممثلية، ترحم الشيخ حمودي على ارواح شهداء وزارة الخارجية، داعيا الى تخليد ذكراهم.

وأشار الى: "ان العمل الارهابي الغادر الذي استهدف به العدو وجه العراق، يؤكد اهمية دور وزارة الخارجية العراقية في مواجهة الارهاب وفضحه في المحافل الدولية، وان عمل ملاكات وزارة الخارجية في هذا المجال لاينفك عن عمل المجاهدين في جبهات القتال"، منوها الى كثرة المنزلقات التي قد يتعرضون لها خلال عملهم.

وطالب الشيخ همام حمودي، باعتبار هذا اليوم، يوماً لوزارة الخارجية، لتأبين شهدائها واستعراض انجازاتها وخدماتها وماتواجهه من تحديات، وما ترجوه للارتقاء بالعمل الدبلوماسي.