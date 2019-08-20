الأخبار

عضو بالقانونية النيابية: رفع الحصانة لم تحصل سابقا واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان


اكد عضو اللجنة القانونية النيابية وجيه عباس، الثلاثاء، ان خطوة رئيس البرلمان برفع الحصانة عن عدد من النواب يمثل "سابقة برلمانية لم تحصل سابقا"، مبينا ان هذا القرار اعطى "قوة" لرئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقال عباس في حديث صحفي ، إن "المادة 63 من الدستور والتي تم تكرارها في المادة 20 من النظام الداخلي للبرلمان اشارت الى حالتين يتم من خلالها رفع الحصانة الاولى، لا يجوز القبض على النائب خلال الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة الاعضاء وبالاغلبية المطلقة اي تصويت 165 نائبا او اذا تم ضبطه بالجرم المشهود خلال لحظة ارتكاب الجناية"،

مبينا ان "الحالة الثانية تكون برفع الحصانة عن العضو خارج الفصل التشريعي اذا كان متهم بجناية بموافقة رئيس مجلس النواب عن رفع الحصانة".

واضاف عباس، ان "رفع الحصانة بهذا الوقت دون معرفة البرلمان نوع التهمة التي رفعت بسببها عنه الحصانة يعطي فرصة ربما لتمويع القضية، ولن يعطي قوة للقرار لو كان من داخل قبة البرلمان وبتصويت 156 نائبا، كما انه سيعطي الفرصة للتأويلات المختلفة حول اسباب التوقيت"،

مشددا على اننا "مع رفع الحصانة لان القانون فوق الجميع ورفع الحصانة قضية معنوية ولن تقلل من شخصية عضو البرلمان كما انها لا تعتبر تثبيتا للتهم بل خطوة لاعطاء الاجراءات القضائية دورها في القضية".

 

واكد عباس، ان "رئيس البرلمان لو كان انتظر لحين بدء جلسات الفصل التشريعي المقبل وترك القرار داخل قبة البرلمان لكان القرار اقوى واكثر اهمية، رغم ان ماحصل يمثل سابقة برلمانية لم تحصل سابقا بعمر البرلمان واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان".

 

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ همام حمودي يشارك في جنيف بتابين شهداء الخارجية العراقية، ويدعو لاعتباره يوما لوزارة الخارجية
جهاز مكافحة الارهاب يعلن اعتقال 10 "ارهابيين" في بغداد والانبار
عبد المهدي لوزيرة الدفاع الألمانية: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة
القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في ميسان
اندلاع حريق داخل بناية تضم شققاً سكنية ومحال تجارية وسط بغداد
عضو بالقانونية النيابية: رفع الحصانة لم تحصل سابقا واعطت قوة لمنصب رئيس البرلمان
رئيس الوزراء يرحب بقرار الفيفا ويدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الرفع الشامل للحظر
وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي عبد المهدي في بغداد
الدفاع المدني يخمد حريقاً نشب داخل مستشفى الحسين في كربلاء
جنايات الكرخ تحكم بالمؤبد لإرهابيين خططا لإغتيال قاضِ
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.79
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك