رئيس الوزراء يرحب بقرار الفيفا ويدعو لتكثيف الجهود لتحقيق الرفع الشامل للحظر

رحب رئيس مجلس الوزراءعادل عبد المهدي، الاثنين، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القديم "فيفا" بالسماح للمنتخب العراقي بلعب مباريات تصفيات كأس العالم في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة، فيما دعا الى تكثيف الجهود لتحقيق الرفع الشامل للحظر عن جميع الملاعب العراقية.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة أياد بنيان في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي رحب بالقرار الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالموافقة على تسمية البصرة مقراً لإقامة مباريات المنتخب العراقي في التصفيات التمهيدية لكاس العالم التي ستقام في دولة قطر عام 2022"، مؤكدا على ان "ذلك يعتبر حقاً طبيعياً وشرعياً للعراق بإقامة تلك المباريات على ارضه وبين جماهيره، موجها بأخذ جميع الإجراءات اللازمة من اجل الرفع الشامل عن جميع الملاعب العراقية".

واضاف بنيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اوعز الى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير المستلزمات الضرورية والدعم اللازم لهذه الاستضافة والمضي قدماً لإنجاح مهمة منتخبنا الوطني في هذه التصفيات والاستحقاقات القادمة، مهيباً بجماهيرنا الرياضية لتحمل مسؤوليتها الوطنية بتشجيع المنتخب بأبهى صورة تعكس مدى رقي المجتمع العراقي، وبالشكل الذي يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بأننا سنظل بلد السلام وملتقى لجميع الأخوة والأصدقاء على أرضنا الحبيبة".

وتابع بنيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات التي ساهمت بتحقيق هذا المنجز الوطني والذي ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود من اجل تحقيقه".