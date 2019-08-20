جنايات الكرخ تحكم بالمؤبد لإرهابيين خططا لإغتيال قاضِ

قضت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد لمتهمين عن جريمة الانتماء إلى "داعش" الارهابي والتخطيط لاغتيال احد قضاة محكمة استئناف صلاح الدين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة جنايات الكرخ حكمت على إرهابيان بالسجن المؤبد عن جريمة انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاغتيال احد القضاة بهدف زعزعه الأمن والاستقرار في البلاد".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها وفقا للمادة المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".