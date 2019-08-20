العثور على عجلة ودراجة نارية بعملية اقتحام نفق سري لـ"داعش" غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الثلاثاء، العثور على عجلة ودراجة نارية لتنظيم "داعش" بعملية اقتحام نفق سري للتنظيم غربي مدينة الرمادي.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن "قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من العثور على عجلة نوع كيا ودراجة نارية لارهابيي داعش بعملية اقتحام نفق سري للتنظيم في منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار".

واضاف ان" القوات الامنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش في منطقة وادي حوران ومناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية لليوم الثاني على التوالي لتعب خلايا تنظيم داعش الارهابي ومخابئ اسلحتهم"، مبيناً ان"العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة".