تدمير كهف لـ"داعش"الارهابي في البغدادي

أعلن إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير كهف لتنظيم "داعش"الارهابي شمال ناحية البغدادي غرب مدينة الرمادي.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوة من حشد محافظة الأنبار (الفوج الثاني حشد البغدادي والبو عساف اسود الجغايفة) وقوة من مقر الفرقة السابعة الجيش باسناد طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية تفتيش شمال ناحية البغدادي (90كم غرب الرمادي)".

وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن العثور على كهف ل‍داعش الارهابي تم تدميره بالكامل، والاستيلاء على دراجة نارية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "طيران الجيش دمر عجلة تابعة ل‍داعش نوع كيا".