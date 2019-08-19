الأخبار

نائب يدعو الحكومة إلى مفاتحة روسيا لتزويد العراق بمنظومة "اس 400"


دعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كريم عليوي، الاثنين، الحكومة إلى الانفتاح على روسيا والتعاقد معها لتزويد العراق بمنظومة الدفاع الجوي "اس 400"، فيما اعتبر أن العراق يتعرض لـ"هجمة إسرائيلية بغطاء أميركي" من أجل تدمير مخزون السلاح العراقي.

وقال عليوي في حديث صحفي ، إن "أميركا مصلحتها الوحيدة هي الإضرار ب‍العراق وتمرير أجنداتها بالمنطقة على حساب العراق وشعبه، بالتالي فإن حديثها عن الالتزام بقرار رئيس الوزراء إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران هي لعبة جديدة منهم ولا ينبغي الانخداع بها"، مبيناً أن "أميركا ومنذ عام 2003 منعت العراق من تطوير قدراته العسكرية سواء على البر أو الجو أو البحر".

وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى منظومة دفاع جوي متكاملة للحفاظ على أجوائنا من أية اعتداءات خارجية وهي جزء من حفظ السيادة"، لافتاً إلى أن "جميع ما يعانيه العراق من إرهاب وخروق أمنية سببها أميركا وإسرائيل، بالتالي فعلى الحكومة الانفتاح على روسيا التي تمتلك منظومة دفاع جوي متطورة وهي اس 400، وأيضاً إيران التي ضاهت أميركا واسقطت طائرة تجسس أميركية متقدمة ويمكن التعاون معها بهذا الشأن".

وتابع، أن "العراق يتعرض لهجمة إسرائيلية بغطاء أميركي من أجل تدمير مخزون السلاح العراقي"، مشدداً على أن "لجنة الأمن والدفاع ستناقش بشكل تفصيلي ما حصل بقاعدة الصقر وباقي الخروق الأمنية التي ثبت تورط إسرائيل وأميركا فيها، وسنضغط على الحكومة من أجل اتخاذ قرار بالانفتاح على دول أخرى غير أميركا ك‍روسيا وإيران والصين ودول أخرى قوية بهذه التكنلوجيا لتسليح وتقوية دفاعاتنا الجوية".

 

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان السابق حاكم الزاملي كشف، السبت (4 ايار 2019)، عن مفاوضات بين الحكومتين العراقية والروسية لتجهيز بغداد بمنظومة "اس 400".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يدعو الحكومة إلى مفاتحة روسيا لتزويد العراق بمنظومة "اس 400"
قوة أمنية تقتحم "وادي حوران" في الأنبار
الدفاع المدني تعلن اخماد حريق الشرطة الرابعة في بغداد
الديمقراطي الكردستاني: الايام المقبلة ستشهد حلحة للمشاكل مع بغداد ضمنها الموازنة
الغانمي خلال لقائه الغنام يوجّه بضرورة تحقيق الامن والاستقرار في الانبار
اعتقال قيادي بارز في "داعش" الارهابي متنكر بزي النساء في الانبار
الشيخ همام حمودي يبارك بعيد الغدير الأغر ويدعو لاستثماره بما يحقق الاصلاح وبناء وطن قوي
الداخلية: القبض على عصابة سرقت 66 مليوناً من محل صيرفة في بغداد
اندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق جنوب غربي بغداد
حكومة المثنى تصدر قراراً بمنع استخدام الأكياس النايلون بالأفران والمخابز
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.89
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك