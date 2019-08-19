قوة أمنية تقتحم "وادي حوران" في الأنبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار قطري العبيدي، الاثنين، أن قوة أمنية اقتحمت منطقة وادي حوران، بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد كبير من عناصر "داعش" الارهابي في المنطقة.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن "قوة أمنية من قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش، اقتحمت منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الأنبار، على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد كبير من خلايا إرهابيي داعش يختبئون في تلك المنطقة".

وأشار العبيدي، إلى أن "عملية الاقتحام والتفتيش في صحراء وادي حوران مستمرة للتأكد من خلو المنطقة من إرهابيي داعش"،

مضيفاً أن "منطقة وادي حوران ذات مساحة كبيرة وتتميز بتضاريس معقدة يستخدمها مجرمو داعش في عمليات الاختفاء عن أنظار القوات الأمنية عبر أنفاق سرية تحت الأرض".