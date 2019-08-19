الدفاع المدني تعلن اخماد حريق الشرطة الرابعة في بغداد

أعلن مدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الاثنين، عن اخماد الحريق الذي اندلع في عدد من المحال بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.

وقال بوهان في بيان إنه تم "اخماد الحريق الذي انلد، اليوم، بأكثر من ٣٠ محل سندويج بنل بمشاركة ١٥ فرقة ضمن منطقة الشرطة الرابعة، كما تم ابعاد خطر النيران عن باقي المحلات والمنازل".

وأضاف بوهان، أن "الحادث انتهى دون اي خسائر بشرية، واسبابه يتم تحديدها من خلال عمل خبير الادلة الجنائية الذي باشر مهامه بعد انتهاء الحادث".

يذكر أن مصدرا امنيا أفاد بوقت سابق من، اليوم الاثنين، باندلاع حريق داخل 30 محلاً في سوق الشرطة الرابعة جنوب غربي بغداد.