الغانمي خلال لقائه الغنام يوجّه بضرورة تحقيق الامن والاستقرار في الانبار

وجّه رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الاثنين، خلال لقائه قائد عمليات الانبار الجديد اللواء الركن ناصر الغنام بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في محافظة الانبار.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ان "رئيس اركان الجيش استقبل بمكتبه، اليوم، اللواء الركن ناصر الغنام بمناسبة تسنمه منصب قيادة عمليات محافظة الانبار".

ووجه الغانمي خلال اللقاء، بـ "ضرورة تكثيف الجهود من اجل تحقيق الامن والاستقرار في محافظة الانبار وجميع المحافظات".

وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الاثنين، بصدور أمر ديواني بتعيين اللواء الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات الأنبار.