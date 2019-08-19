اعتقال قيادي بارز في "داعش" الارهابي متنكر بزي النساء في الانبار

افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش" الارهابي بكمين غربي المحافظة .

وقال المصدر إن "القوات الامنية نصبت كمين للارهابي المدعو الغساني الذي يعد من ابرز قيادات مجرمي داعش واستدراجه لحين وصوله الى منطقة بئر المراسمة بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، ومن ثم اعتقاله من دون وقوع أي مواجهة مسلحة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "الغساني كان متنكرا بزي النساء لحظة اعتقاله من قبل القوات الامنية"، موضحا ان "القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه".