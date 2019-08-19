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الشيخ همام حمودي يبارك بعيد الغدير الأغر ويدعو لاستثماره بما يحقق الاصلاح وبناء وطن قوي


بارك الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي للأمة الإسلامية ومراجع الدين العظام وللشعب العراقي عيد الغدير الأغر ، عيد الولاية والإمامة.

وقال الشيخ حمودي في بيان بهذه المناسبة العظيمة:

"نبارك للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام ولشعبنا العراقي الكريم عيد الغدير الأغر، الذي نُصبَ فيه أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام وليا وخليفة وإماما للمؤمنين، وهو عيد الله الأكبر، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وما بعث الله عز وجل نبياً قط الاّ وتعيّد في هذا اليوم المبارك.

وفي هذه المناسبة، نتضرع الى الباري عزّ وجّل أن يحفظ العراق، وطن الإمام علي ومهد الرسالات ومثوى الأئمة الأطهار، ويجعلنا  من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، ومن السائرين على نهجه النير ومدرسته العظيمة الجامعة لكل المسلمين والأحرار في العالم. 

وعلينا الاستفادة من بركات هذا العيد الاغر ونفحاته الإلهية، بما يحقق لنا الاصلاح والتقوى والسير على نهج الإسلام القويم، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام.

كما ونرفع أيدينا بالدعاء لإمتنا الإسلامية وشعبنا العراقي الأبي بالنصر، ودحر كل المؤامرات التي تستهدف وحدة المسلمين، وأمنهم واستقرارهم وتقدمهم، آملين أن تتظافر الجهود وتتلاحم الصفوف لإشاعة قيم المحبة والوئام والأخوة بما يخدم بناء وطن قوي ويحقق لشعبنا الأمن والتقدم والازدهار.. وكل عام وانتم بخير".

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الشيخ همام حمودي يبارك بعيد الغدير الأغر ويدعو لاستثماره بما يحقق الاصلاح وبناء وطن قوي
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