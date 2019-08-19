الداخلية: القبض على عصابة سرقت 66 مليوناً من محل صيرفة في بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الاثنين، إلقاء القبض على عصابة سرقت 66 مليون دينار من داخل محل صيرفة في بغداد، مشيراً إلى القبض على متهم سرق 40 ألف دولار وخمسة ملايين دينار من دار شمالي العاصمة.

وقال معن في بيان إن "مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام التابعة لمديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد، ألقت القبض على عصابة لقيامهم بسرقة مبلغ من المال قدره ٦٦ مليوناً و٧٠٠ ألف دينار عراقي من داخل محل صيرفة في بغداد، تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة بقيامهم بحادث السرقة، وعرضت الأوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق أحكام المادة(٤٤٦ق.ع)" .

وفي سياق متصل، أشار معن، إلى "إلقاء مفارز مكتب المدائن لمكافحة الإجرام القبض على ٣ متهمين لقيامهم بقتل شخص لوجود خلاف عشائري بين الطرفين، تم التحقيق معهم واعترفوا صراحة عن قيامهم بجريمة القتل، وعرضت الأوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر إيقافهم وفق أحكام المادة (٤٠٦ق.ع)".

إلى ذلك، تابع معن أن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره ٤٠ ألف دولار أميركي و٥ ملايين دينار عراقي ومصوغات ذهبية من داخل دار شمالي العاصمة بغداد، تم التحقيق معه واعترف صراحة عن قيامه بحادث السرقة، وعرضت الأوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر إيقافه وفق أحكام المادة (٤٤٤ق.ع)" .