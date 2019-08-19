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وزارة الدفاع: الاطاحة باحد المقربين من البغدادي في الانبار


اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باحد المقربين من زعين تنظيم "داعش" المدعو ابو بكر البغدادي في محافظة الانبار.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان إن الاستخبارات العسكرية اطاحت بأحد امراء داعش المقربين من المجرم ابو بكر البغدادي في قاطع هيت بالأنبار. 

وفي التفاصيل اوضحت الوزارة، أنه بعملية استخبارية نوعية تميزت بالجرأه والتخطيط السليم ونفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٧ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة ٢٩ من الإطاحة بأحد أبرز الارهابيين في هيت بالأنبار والذي يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير ويعد احد الارهابيين المقربين للمجرم ابو بكر البغدادي وهو والد لعدد من الإرهابيين حيث تم قتل ابنائه من قبل الاجهزة الامنية فيما قام الآخر بتفجير نفسه بعملية انتحارية بينما هرب الآخر إلى خارج البلد بعد إصابته بأحد معارك التحرير.

وبينت أن الإرهابي قام بتهجير عدد من العوائل واجبار منتسبي الأجهزة الأمنية في هيت على اعلان التوبة وسحب اسلحتهم كما قام بتجنيد الشباب عنوة لتنظيم داعش الارهابي، مشيرة الى أنه يعد من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب.

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