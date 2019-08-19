تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء الثلاثاء المقبل

اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الغدير.

وقال المالكي في بيان، إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة عيد الغدير الاغر". واضاف المالكي، ان "هذه العطلة محلية لدوائر المحافظة".

واعلنت محافظات بابل وميسان والديوانية وذي قار والبصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ20 من اب الحالي بمناسبة عيد الغدير.