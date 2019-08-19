طيران الجيش يدمّر عجلة مفخخة ويقتل من فيها غربي الانبار

أعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الأحد، عن تفجير عجلة مفخخة وقتل من فيها بقصف لطيران الجيش غربي المحافظة .

وقال العبيدي في حديث صحفي، إن "قوة امنية من قيادة قوات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري استطلعت جوياً منطقة وادي حوران غرب ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، تمكنت من خلالها من استهداف عجلة مفخخة ما ادى الى تفجيرها ومقتل من فيها ".

وأضاف ان" القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامنية في عموم مناطق القاطع الغربي للمحافظة للحيلولة دون وقوع أي خرق امني"، مبيناً أن" طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية على المناطق الصحراوية لإحباط اي محاولة تعرض للقطعات العسكرية".

وأوضح العبيدي، أن" قصف اماكن تواجد ارهابيي داعش جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافها بصورة مباشرة".