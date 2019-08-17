ايران تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع العراق بينها الغاء التأشيرات

كشف وزير الداخلية الايراني، السبت، عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع العراق اليوم، مؤكدا أنها تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين والغاء تأشيرات الدخول بين البلدين.

وقال عبد الرضا رحماني فضلي، في تصريح نقلته وكالة "فارس"، خلال لقائه نظيره العراقي ياسين الياسري، إنه "وفق مذكرة التفاهم الموقعة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد الغيت كما إن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في المجالات الاخرى سيزداد لاسيما لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام".

وأضاف أنه "وفق مذكرة التفاهم المذكورة سيتعزز الامن في المناطق الحدودية أيضا"، واصفاً التعاون بين وزارتي الداخلية في ايران والعراق بأنها "تتحسن باستمرار وخلال الاعوام الماضية شهدنا تعاونا مناسباً في مجالات الامن والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الاربعينية".

وأوضح أن "رئيس الجمهورية تابع العديد من القضايا ومنها الزيارة الاربعينية، خلال زيارته ل‍بغداد، وسنشهد فتح منفذ خسروي الحدودي وكذلك الغاء تأشيرات الدخول وتعزيز الخدمات والتسهيلات في المجالات الاخرى".

ولفت الى أن "اجتماع اليوم ووفق مذكرة التفاهم حيث شملت جميع المسائل مثل العلاقات الثنائية والأمن والحدود والعلاقات بين الشرطة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، اليوم السبت، أن وزير الداخلية ياسين الياسري وقع مع نظيره الإيراني مذكرة تعاون لإنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية.