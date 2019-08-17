الأخبار

طبيب مخمور يعتدي على مراجعة والأخيرة ترفع دعوى قضائية بحقه في ذي قار


أعلن رئيس المحلس البلدي لقضاء الشطرة في محافظة ذي قار عبد الزهرة العبودي، السبت، عن قيام طبيب مخمور بالاعتداء على مراجعة في مستشفى القضاء، فيما أشار إلى ان المراجعة رفعت دعوى قضائية بحقه.

وقال العبودي في حديث صحفي إن "طبيب مخمور أقدم، اليوم، على الاعتداء على احدى المراجعات في مستشفى الشطرة بمحافظة ذي قار"، مبيناً أن "المراجعة قامت برفع دعوى قضائية بحقه".

وأضاف أن "دائرة صحة محافظة ذي قار شكّلت مجلساً تحقيقياً بحق الطبيب المقيم ".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعت مع العراق بينها الغاء التأشيرات
اعتقال شخصين بتهمة التجاوز على دورية للنجدة في واسط
العصائب تصدر توضيحاً بشأن اطلاق عيارات نارية على منتسب في الداخلية اثناء حفل زفاف
طبيب مخمور يعتدي على مراجعة والأخيرة ترفع دعوى قضائية بحقه في ذي قار
العراق وايران يوقعان مذكرة تعاون لإنجاح مراسيم الزيارة الأربعينية
وزير الداخلية يصل الى طهران
تدمير وكر لـ"داعش"الارهابي قرب تلال حمرين
النائب حسن سالم : اغلب المطالبين رئيس الوزراء بمكافحة الفساد هم انفسهم متورطين
الشيخ قيس الخزعلي يحذر من مخطط قريب يراد تنفيذه في العراق
تعرف على الطقس لغاية الاربعاء المقبل: انخفاض بدرجات الحرارة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك