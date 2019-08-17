طبيب مخمور يعتدي على مراجعة والأخيرة ترفع دعوى قضائية بحقه في ذي قار

أعلن رئيس المحلس البلدي لقضاء الشطرة في محافظة ذي قار عبد الزهرة العبودي، السبت، عن قيام طبيب مخمور بالاعتداء على مراجعة في مستشفى القضاء، فيما أشار إلى ان المراجعة رفعت دعوى قضائية بحقه.

وقال العبودي في حديث صحفي إن "طبيب مخمور أقدم، اليوم، على الاعتداء على احدى المراجعات في مستشفى الشطرة بمحافظة ذي قار"، مبيناً أن "المراجعة قامت برفع دعوى قضائية بحقه".

وأضاف أن "دائرة صحة محافظة ذي قار شكّلت مجلساً تحقيقياً بحق الطبيب المقيم ".