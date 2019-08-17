وزير الداخلية يصل الى طهران

وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري الى طهران ظهر اليوم السبت وكان في استقباله في مطار "الامام الخميني (رض)" مساعد وزارة الداخلية الايراني في الشؤون الاقتصادية والتنمية الاقليمية بابك دين برست.

ورحب دين برست بقدوم وزير الداخلية العراقي معربا عن امله بان توفر الزيارة، الارضية للمزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ومنها توفير التمهيدات اللازمة لمشاركة ملايين الزوار في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وسيلتقي وزير الداخلية العراقي عصر اليوم نظيره الايراني عبدالرضا رحماني فضلي.