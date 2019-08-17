نائب: هناك محاولات طائفية من سياسيين لاستهداف أمن بابل بإستغلال موضوع الجثث

أكد النائب عن محافظة بابل منصور البعيجي، السبت، وجود محاولات من بعض السياسين مدفوعي الثمن لاستهداف امن المحافظة من خلال استغلال موضوع الجثث المجهولة، مشيرا الى أن اهل بابل متماسكين مترابطين فيما بينهم ولن تؤثر عليهم هكذا محاولات طائفية من بعض السياسين.

وقال النائب منصور البعيجي في بيان إن "محافظة بابل امنة وتشهد استقرار امني عالي جدا بفضل اهلها المتكاتفين جميعا فيما بينهم، والجميع يشهد بهذا الأمر خصوصا وان بابل هي بوابة المحافظات الجنوبية والشمالية وتشهد اقبال من جميع المحافظات ولا تتاثر بهكذا تصريحات صفراء تهدف الى ضرب السلم المجتمعي في المحافظة".

وأضاف البعيجي، "مع الاسف الشديد هناك محاولات من بعض السياسين المدفوعين الثمن حاولو من خلالها استهداف امن المحافظة من خلال استغلال موضوع الجثث مجهولة الهوية"، مبينا أنه "قد باتت محاولاتهم بالفشل بعد ان ثبت للجميع ان هذه الجثث منذ زمن طويل متواجدة في الطب العدلي ومن أماكن متفرقة تعود الى عام ٢٠١٦"

وتابغ، "بالتالي لن نسمح لكل من يحاول استهداف امن محافظاتنا وان اهل بابل متماسكين مترابطين فيما بينهم لن تؤثر عليهم هكذا محاولات طائفية من بعض السياسين الذين يتاجرون بدماء الشعب وقد اثبت اهل بابل انهم في صف واحد لمواجهة كل من يحاول الاساءة لهم من خلال رفضهم لهكذا محاولات طائفية المتضرر منها الشعب العراقي وحده".