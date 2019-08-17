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مصدر يكشف عن تجاهل مطالبات باتخاذ اجراءات ضد النواب المتغيبين


كشف مصدر برلماني، السبت، عن تجاهل مطالبات باتخاذ اجراءات ضد النواب المتغيبين، مبينا ان جميع جلسات البرلمان خلال عامه التشريعي الأول شهدت غيابات لنواب.

وقال المصدر ان "الكثير من المطالبات قدمت من برلمانيين تتضمن اتخاذ اجراءات ضد النواب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب"، مبينا ان "هذه المطالبات تمت تجاهلها وبررت بعض الغيابات بعدم تادية النواب المتغيبين اليمين الدستورية".

واضاف ان "جميع جلسات البرلمان خلال عامه التشريعي الأول شهدت غيابات لنواب"، موضحا أن "بعض النواب الفائزين لم يحضروا ولا جلسة واحدة، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقهم، على الرغم من وجود ضوابط تتيح استبعاد أي نائب يتجاوز السقف المحدد للغيابات".

يذكر ان رئاسة مجلس النواب وجهت في وقت سابق، تحذيرات لعدد من النواب لعدم التزامهم بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه، فيما أشارت الى وجود فائزين بالانتخابات لم يرددوا اليمين الدستورية.

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