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اعتقال عصابة سرقت مبلغ 20 الف دولار من دار جنوبي بغداد


أفاد مصدر امني، الجمعة، باعتقال عصابة قامت بسرقة مبلغ 20 الف دولار أمريكي من دار في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر  "اثناء تجوال دوريات نجدة بغداد في منطقة الدورة شارع ابو الطيارة الزراعي استنجد بهم شخص مخبرا بتعرض منزله لحادث سرقة مبلغ ٢٠ الف دولار امريكي ومخشلات ذهبية اثناء خلوه من قبل اشخاص معروفين".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل وتفتيش المنطقة والقبض عليهم، ولدى استنطاقهم اعترفو صراحة بارتكابهم السرقة، الا أنه لم يعثر بحوزتهم على المسروقات"، مؤكدا أنه "تم تسليمهم الى مكتب مكافحة الاجرام وفق اجراءات اصولية".

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