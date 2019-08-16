غدا السبت.. انطلاق اولى الرحلات العكسية للحجاج العراقيين

اكدت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن استكمال جميع الاجراءات المطلوبة لبدء تفويج الحجاج العراقيين عكسياً من مطارات المملكة العربية السعودية الى المطارات العراقية وبواقع ست رحلات مباشرة يومياً.

جاء ذلك في بيان صدر عن الشركة، ، مضيفا، ان موعد انطلاق اولى رحلات العودة سيكون يوم السبت الموافق 17/8/2019 ، مشيرة الى ان موسم الحج هذا العام كان استثنائياً من حيث الالتزام بالمواعيد وراحة الحجيج .

وأكد البيان، الاستعداد المسبق لجميع الخدمات والامور اللوجيستية المخصصة لضيوف الرحمن في جميع صالات المطارات العاملة في العراق ، مشيرا الى استنفار جميع الملاكات الفنية والهندسية والعاملين في الشركة بهدف إنجاح موسم الحج لهذا العام 1440هجري.