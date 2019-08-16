الحشد الشعبي: احباط محاولة تسلل لعناصر داعش الارهابي الى خانقين

اعلن اعلام الحشد الشعبي، الجمعة، أن قوة من اللواء 23 بالحشد احبط محاولة تسلل من قبل عناصر داعش الارهابي لقضاء خانقين في ديالى.

وقال موقع الحشد الشعبي، ان، قوة من اللواء 23 ب‍الحشد الشعبي احبطت في وقت متأخر من ليلة امس، تسللا من قبل عناصر داعش الارهابي قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى.

واوضح ان، "مقاتلا من الحشد اصيب واستشهد اخر اثناء الاشتباك مع القوة"، مشيرا الى ان "داعش الارهابي يحاول استهداف المدنيين خلال ايام عيد الاضحى، لكن الحشد احبط محاولته".

وكان الحشد الشعبي قد اعلن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لتسعة عناصر من داعش الارهابي الى قرية دكه بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى.