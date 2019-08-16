النجباء في برقية للجيش العراقي: انتم سور الوطن وسنبقى بخندق واحد

بعثت حركة النجباء برقية الى الجيش العراقي، واصفة اياها بـ"سور العراق وحصنه المنيع وهوية الوطن"، نافية ما وصفته بـ"اكذوبة السفارة الامريكية"، كما اشارت الى أن من أطلق تصريحات ضد الجيش غير تابع للحركة ولاكوادرها ولايمثلها.

وقالت الحركة في بيان ، "الى الابطال في جيشنا العراقي، الى اخوتنا واحبتنا واصدقائنا، سور العراق وحصنه المنيع وهوية الوطن، نتقدم لكم بالشكر والاعتزاز والاكبار لانكم كنتم على قدر المسؤولية والوعي العالي، واثبتم انه لن ينال الاعداء من وحدتنا، فلم تنطلي عليكم اكذوبة سفارة الشر الاميركية حينما وضعت احدى صفحاتهم المرتزقة في العالم الافتراضي اسم حركة النجباء على تصريح غير تابع لنا وليس من قتاعاتنا ولا سياستنا".

وأضافت أن "من صرح به غير تابع للحركة وليس من كوادرها ولا يمثلها، وانما ارادوا كذبا وزورا ايهام المجتمع وايجاد فجوة بين الجيش والحشد، ونعاهد شعبنا باننا سنبقى معا في خندق واحد ندافع عن بلدنا الحبيب، ولن تثنينا او تخيفنا حربهم النفسية والاعلامية ولانفاقهم ولا اكاذيبهم".

يذكر أن الأمين العام لشورى العلماء في الحشد الشعبي، الشيخ يوسف الناصري وخلال لقاء تلفزيوني قام المرتزقة والماجورين باستقطاع حديثه على انه طالب بحل الجيش العراقي

وفي ادناه نسخة من بيان الحركة: