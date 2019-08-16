الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش الارهابي شمال شرق ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن احباط محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي شمال شرق ديالى.

وقال الحشد في بيان إن، قوة من اللواء 28 ب‍الحشد الشعبي احبطت تسللا لعناصر داعش الارهابي حاولت الدخول الى قرية دكه حاج ابراهيم بين ناحية جلولاء وكلار شمال شرق ديالى.

وأوضح، أن قوة من اللواء 28 ب‍الحشد الشعبي تمكنت من افشال عملية التسلل ونفذت عملية قصف بقذائف هاون عيار 120 ما اجبرهم على الفرار الى جهة مجهولة.