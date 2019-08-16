القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب عشريني في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة سومر في محافظة الديوانية، وبقية الاجهزة الامنية وبعد مرور ٧٢ ساعة فقط تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحادث القتل الذي راح ضحيته شاب في العشرينات من عمره بعد تعرضه لعدة طعنات في جسمه بواسطة سكين".

وأضافت أن "المتهمين اعترفوا أثناء سير التحقيق معهم في قسم مكافحة الإجرام بارتكابهم الحادث بسبب مشاكل اجتماعية".