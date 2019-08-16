النزاهة توضح تفاصيل ضبطها موظفين متلبسين بالرشوة في منفذ أم قصر الشمالي

اوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها في منفذ أم قصر الشمالي، إذ أسفرت العمليَّة عن ضبط ثلاثة موظفين متلبسين بجريمة الرشوة.

واشارت الدائرة في بيان إلى "تمكن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، بعد متابعةٍ وتحرٍّ وجمع معلوماتٍ، وبموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط مسؤول وحدة السنويات في المدونة الدوليَّة - البوابة الرئيسة - بالمنفذ وموظفين آخرين يعملان بمعيته متلبسين بجريمة الرشوة"، مبينةً أن "المتهمين المضبوطين بالجرم المشهود كانوا قد اعتادوا على أخذ مبالغ من سواق الشاحنات الداخلة والخارجة من المنفذ لحسابهم الشخصيِّ ويجبون جراء ذلك مبالغ طائلة بدون وجه حق".

وتابعت الدائرة أن "عمليات المراقبة والتحري التي أجرتها المديريَّة قادت إلى ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، إذ تم سوقهم بصحبة المبرزات الجرميَّة إلى قاضي التحقيق الخفر الذي قرَّر توقيفهم لحين عرضهم على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقهم".

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تنفيذها عدة عمليات ضبطٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي ب‍البصرة، كان آخرها في الأول من الشهر الجاري، إذ تمكّنت من ضبط سيَّاراتٍ مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ، إضافة إلى سيَّاراتٍ مُختلفة الأنواع والموديلات متروكة منذ سنواتٍ في الميناء.