وزير الداخلية يأمر بإبعاد البنغلادش المخالفين لشروط الاقامة من العراق

أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الجمعة، بإبعاد المواطنين البنغلادش المخالفين لشروط الاقامة من العراق.

وتنفذ الاجهزة الامنية بشكل مستمر حملات امنية لملاحقة العمال الأجانب المخالفين لقانون الإقامة، حيث يتم إلقاء القبض على العشرات منهم، وغالبيتهم يحملون الجنسية البنغالية.

وشهدت البلاد خلال الأعوام الأخيرة زيادة واضحة في اعتماد الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمالة الآسيوية، ونسبة كبيرة منهم من بنغلادش.