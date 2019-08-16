النائب الاول لمحافظ بابل : انتصار العراقيين بعد الفتوى المباركة ازعج بعض السياسيين

أكد النائب الاول لمحافظ بابل حبيب الحلاوي، اليوم الخميس، ان انتصارات العراقيين بعد الفتوى المباركة ازعج بعض السياسيين وجرف النصر آمنة حاليا.

وقال الحلاوي في حديث صحفي اننا نتعجب لهذه الزوبعة الإعلامية التي اثارها السياسيون الدواعش حول قضية الجثث المجهولة.

واشار الى انه تم التطرق مع وزير الداخلية الى عودة النازحين من جرف النصر.

واضاف في حديثه الى ان هناك مئات العوائل النازحة من الجرف من مكونات مختلفة وليست سنية فقط ، مبيناً ان مجلس المحافظة اقر قانونا بفسخ عقود الأراضي الزراعية للمتعاونين مع داعش الارهابي