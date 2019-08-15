وزير الداخلية يعلن وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في بابل

أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، عن وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في محافظة بابل، فيما أوعز بتجهيز مفارز شرطة نجدة المحافظة بـ 25 عجلة حديثة.

وقالت المكتب الاعلامي للياسري في بيان ، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وصل، اليوم، إلى محافظة بابل، وعقد اجتماعاً موسعاً في مبنى مجلس المحافظة بحضور قائد شرطة المحافظة ونائب المحافظ حسن منديل ورئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري وأعضاء من مجلس النواب والحكومة المحلية".

وأضاف المكتب، أن "الياسري استعرض مع الحضور الوضع الأمني في محافظة بابل والخدمات التي تقدمها الدوائر التابعة لوزارة الداخلية للمواطنين، كما بحث خلال الاجتماع موضوع الجثث المجهولة التي عثر عليها في المحافظة، واكد على ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي العام والابتعاد عن الإشاعات والاكاذيب التي تهدف إلى إثارة النعرة الطائفية".

وتابع المكتب، أن "الياسري وجه باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة منها افتتاح مكاتب جديدة لإصدار الجوازات في عدد من أقضية محافظة بابل للتخفيف من معاناة المواطنين، كما أعلن أيضاً عن وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى مناطقهم في المحافظة".

وبين المكتب الى أن "أعضاء حكومة بابل المحلية كشفوا عن وجود انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة المنظمة في المحافظة نتيجة الخطط التي تتبعها وزارة الداخلية بالتعاون مع بقية الأجهزة الأمنية.

واشار الى أن الياسري، "توجه إلى مدينة آثار بابل للاطلاع ميدانياً على مستوى الحماية الموفرة، وشدد على اتخاذ التدابير الاحترازية لتعزيز الحماية لهذه المدينة العريقة وضمان أقصى درجات السلامة للزائرين من المواطنين العراقيين والسواح الأجانب، كما زار مقر قيادة شرطة بابل، وعقد اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور قائد شرطة المحافظة ومدراء الدوائر الأمنية والخدمية التابعة للوزارة، واطلع على الاستعدادات المتخذة للحفاظ على الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات".

واكد الياسري، بحسب البيان على "أهمية بذل اقصى الجهود لمنع وقوع الجريمة والحفاظ على المستوى المنخفض المتحقق في المحافظة"، منوهاً إلى ان "تحقيق الأمن هو مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع بالتعاون ما بين أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين".

وأشار على، "وجوب تقديم أفضل الخدمات للمواطن عندما يراجع الدوائر التابعة لوزارة الداخلية والتعامل معه بمنتهى الاحترام والتقدير"، موعزاً بـ"تجهيز مفارز شرطة نجدة محافظة بابل بـ 25 عجلة حديثة".