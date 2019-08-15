ضبط وكر لداعش الارهابي بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في كركوك

اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الخميس، ضبط وكر لتنظيم داعش بداخله عبوات “قمعية” وملابس عسكرية في محافظة كركوك.

وذكر معن في بيان ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية وتسخير المصادر ضبطت وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في قرية الزكارطة بمحافظة كركوك".

وأضاف ان "الوكر كان بداخله ٣ عبوات قمعية وعتاد M16 و مواد غذائية بكميات كبيرة وافرشة متنوعة و مواد منزلية متنوعة وملابس عسكرية واواني طبخ"، مبينا "رفع المواد و ردم الوكر دون حادث يذكر".