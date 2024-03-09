إيران تتصدى لهجوم الكتروني خطير!

صرّحت وكالة فارس بأنه تم التصدي لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخ إيران يوم 28 فبراير، عشية انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء، وبلغت سرعة الهجوم 136 مليون طلب في الثانية.

وذكرت الوكالة في تقريرها، وقع أكبر هجوم إلكتروني في تاريخ البلاد في 28 فبراير بسرعة 136 مليون حزمة (طلب) في الثانية وتم صده بالكامل. كذلك لفتت إلى أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات في إيران، تم صد حوالي 160 هجمة إلكترونية.

ويذكر أن انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الخبراء في إيران، قد أجريت في الأول من مارس.

فيوقت سابق أعلنت شركة ميتا في 9 فبراير أنها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي الخامنئي، على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.