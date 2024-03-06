الحكومة السورية تقرر تخفيض سعر تأشيرة دخول أراضيها للعراقيين

أعلنت السلطات السورية، عن تخفيض سعر تأشيرة الدخول إلى أراضيها للعراقيين إلى قرابة النصف، وذلك بحسب ما أعلن القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي.

وذكر القائم بالأعمال مانصه؛ إلى الأخوة العراقيين كافة القادمين لزيارة الجمهورية العربية السورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية، قررت السلطات السورية الشقيقة تخفيض رسم التأشيرة من 80 دولاراً إلى 50 دولاراً والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات.

وأوضح أنه يتم الحصول على التأشيرة من مطار دمشق أو المنافذ البرية، وقد أثمرت جهود سفارة جمهورية العراق في دمشق بتحقيق هذا الموضوع لخدمة العراقيين، مشدداً على ضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة من الأجهزة السورية المختصة والإسهام بحفظ القانون.