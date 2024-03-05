عبر "أكس".. مارك زوكربيرغ يبرر توقف "فيسبوك وانستغرام"

برر الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، حول توقف فيسبوك وانستغرام، فيما أشار إلى أن الخلل تقني.

وقال زوكربيرغ، في منشور له على منصة "أكس"، "سنعيد برامجنا الى العمل والخلل هو تقني. انتظروا بضع دقائق وسيتم حل كل شيء".

وأضاف، "لن يكون الأشخاص هنا عندما تكون جميع تطبيقاتي قيد التشغيل. ‏أراهن أن إيلون (ماسك مالك منصة أكس) سوف يتفاجأ عندما يدرك أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المستخدمين لن يكونوا على منصته بعد".

وتعرضت منصتا التواصل الاجتماعي الشهيرتان فيسبوك وانستغرام لخلل فني، أدى إلى تسجيل خروج المشتركين من حساباتهم، كما توقف تطبيق يوتيوب عن العمل.

وباءت محاولات المستخدمين بتسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك بالفشل.

وبحسب مركز الإعلام الرقمي، فإن الخلل الذي ضرب منصات شركة ميتا، فيسبوك وانستغرام، وبعض خدماتها، شمل غالبية دول العالم.

وبعدها، أشار المركز، إلى أن "خللاً أصاب بعض برامج وتطبيقات التواصل بالتزامن مع خلل منصات ميتا، مرجحاً أن يكون هذا الخلل بسبب الضغط والتحول المفاجئ لمستخدمي ميتا للمنصات الاخرى.