ملك النرويج يخضع لعملية زراعة منظم دقات قلب

إضطر الأطباء في مستشفى بماليزيا، حيث يقضي ملك النرويج هارالد الخامس لقضاء إجازته مع عائلته. أن يزرعوا جهازا مؤقتا لتنظيم دقات القلب.

وذكرت العائلة المالكة في بيان إن العملية التي أجريت يوم السبت في مستشفى السلطان مليحة بجزيرة لانكاوي، أجريت بسبب انخفاض معدل دقات القلب لدى الملك البالغ من العمر 87 عاما.

حيث أوضح الطبيب الشخصي للملك إن هذا الإجراء سيجعل العودة إلى النرويج، والتي من المرجح أن تتم في الأيام المقبلة، أكثر أمانا.

وبيّن أن الحكومة النرويجية ستفعل ما يلزم لتسهيل عملية النقل، وستكون القوات المسلحة النرويجية مسؤولة عن اتخاذ الاستعدادات اللازمة.

وكان الملك، الذي كان يقضي إجازته في ماليزيا، قد أصيب بعدوى وانتكاسة صحية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الإلكتروني للعائلة المالكة، من المقرر أن يشارك الملك في مناسبة علنية بتاريخ 8 مارس، حيث من المقرر أن يرأس مجلس الدولة في القصر الملكي. ومن الجدير بالذكر أن ملك النرويج تربع على عرش النرويج في عام 1991 وهو أقدم ملك في أوروبا.