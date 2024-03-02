سقطة جديدة، بايدن يعد بإسقاط مساعدات إنسانية لأوكرانيا بدلا من غزة!

زلة جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن تضاف لسجل الهفوات المتسارعة في أحاديثه الصحفية، حيث وعد بتنفيذ عمليات إنزال للمساعدات الإنسانية عن طريق الجو إلى أوكرانيا بدلا من غزة، ولكن سرعان ما خرج البيت الأبيض لتصحيح زلة اللسان هذه.

وذكر الرئيس الأمريكي أثناء حديثه للصحافيين خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في البيت الأبيض، الظروف الصعبة التي حلت على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة إزاء الحرب الإسرائيلية.

حيث أوضح بايدن، بأن الولايات المتحدة ستنضم في الأيام المقبلة إلى أصدقاء من الأردن ودول أخرى من أجل ضمان تسليم الطعام والإمدادات الغذائية إلى أوكرانيا جواً، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتزم العمل لـفتح طرق أخرى [لإيصال مساعدات المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول ممرات بحرية لإيصال كميات كبيرة من المساعدات. وأكد أن المساعدات المتدفقة إلى غزة في الوقت الحالي ليست كافية.