وفاة جندي بالقوات الجوية الأمريكية أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن من أجل تحرير فلسطين!

توفي الجندي بالقوات الجوية الأمريكية آرون بوشنيل متأثرا بإصاباته بعد أن أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وقبل وفاته دعا بوشنيل في تسجيل فيديو إلى تحرير فلسطين وقال إنه لن يكون متواطئا في إبادة جماعية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز قال آرون بوشنيل البالغ من العمر 25 عاما والذي كان يرتدي الزي العسكري، في تسجيل مصور بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت، لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية.

وفي البث مباشر وصف حملة القمع الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية وأكد أن ما يفعله ليس بنفس خطورة معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أنه بعد ذلك سكب على نفسه سائلا وأضرم النار في جسده وهو يصرخ مرارا وتكرارا فلسطين حرة.

وأوضح متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية أن الواقعة تتعلق بطيار في الخدمة الفعلية.