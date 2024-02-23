منوعات

في نوبة جديدة، بايدن يستعين ببطاقة الملاحظات في حفلات جمع التبرعات!


لجأ الرئيس الأميركي جو بايدن،إلى إستخدم بطاقة الملاحظات في حملات جمع التبرعات المغلقة، وكان ينادي باسم المتبرعين الذين تم فحصهم مسبقًا لاستقبال السؤال ثم يراجع ملاحظاته لتقديم إجابات مفصلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذا الأمر أبلغوا موقع أكسيوس.

وطريقة إعتماد بايدن على بطاقات الملاحظات للمساعدة بشأن الأسئلة التي يعرفها، تُزيد مخاوف بعض المانحين بشأن عمر الرئيس.

وقد تركت جلسات الأسئلة والأجوبة التي تم تنظيمها، بعض المانحين يتساءلون عما إذا كان بايدن يستطيع تحمل قسوة الحملة الرئاسية، ناهيك عن المناظرات المحتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عامًا.

ويقول مستشارو بايدن إن "الرئيس يُعطى بطاقات ملاحظات فقط للأسئلة التفصيلية والفنية للغاية، ويقولون إنه كثيرًا ما يقوم بطرح أسئلة وأجوبة عفوية".

وبرغم أن أحدث الرؤساء بما في ذلك ترامب وجورج بوش وباراك أوباما حملوا ملاحظاتهم، أو استخدموا أجهزة التلقين للمساعدة في توجيههم خلال مختلف المناسبات والاجتماعات العامة، إلا أنه في حالة بايدن، لاحظ المانحون أنه يستخدم أيضًا بطاقات الملاحظات في المناسبات الخاصة، ومع ذلك رفضت حملة بايدن مثل هذه المخاوف.

ومنح الجدول الزمني القوي لجمع التبرعات لبايدن حملته واللجنة الوطنية الديمقراطية ميزة نقدية هائلة على الجمهوريين مع تبقي أقل من تسعة أشهر على موعد الانتخابات.

وبنسبة إثنين من كل ثلاثة ناخبين ذكروا بإنهم يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يخدم بشكل فعال فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات كرئيس، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك صدر يوم الأربعاء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في نوبة جديدة، بايدن يستعين ببطاقة الملاحظات في حفلات جمع التبرعات!
إيلون ماسك يتهم شركة Google بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" للحقائق التاريخية!
المباشرة بترميم الآثار السورية من قبل خبراء سلطنة عمان وروسيا
وقف قطع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان
Gemma نموذج ذكاء اصطناعي جديد من Google
روسيا تعزي بضحايا حادث طلاب الجامعة الروسية وجامعة بدر في مصر
موقع سقوط القمر الأوروبي، العلماء يراقبون !
الرئيس التركي مفتخراً: تجاوزنا عتبة مهمة نحو إنتاج مقاتلات من الجيل الخامس
الجديد من زلات بايدن، يطلب تمويل الناتو بدل أوكرانيا!
ماريا زاخاروفا تسخر من تدخين وزير خارجية أوكرانيا خلال بث مباشر
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك