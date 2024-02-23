في نوبة جديدة، بايدن يستعين ببطاقة الملاحظات في حفلات جمع التبرعات!

لجأ الرئيس الأميركي جو بايدن،إلى إستخدم بطاقة الملاحظات في حملات جمع التبرعات المغلقة، وكان ينادي باسم المتبرعين الذين تم فحصهم مسبقًا لاستقبال السؤال ثم يراجع ملاحظاته لتقديم إجابات مفصلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذا الأمر أبلغوا موقع أكسيوس.

وطريقة إعتماد بايدن على بطاقات الملاحظات للمساعدة بشأن الأسئلة التي يعرفها، تُزيد مخاوف بعض المانحين بشأن عمر الرئيس.

وقد تركت جلسات الأسئلة والأجوبة التي تم تنظيمها، بعض المانحين يتساءلون عما إذا كان بايدن يستطيع تحمل قسوة الحملة الرئاسية، ناهيك عن المناظرات المحتملة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عامًا.

ويقول مستشارو بايدن إن "الرئيس يُعطى بطاقات ملاحظات فقط للأسئلة التفصيلية والفنية للغاية، ويقولون إنه كثيرًا ما يقوم بطرح أسئلة وأجوبة عفوية".

وبرغم أن أحدث الرؤساء بما في ذلك ترامب وجورج بوش وباراك أوباما حملوا ملاحظاتهم، أو استخدموا أجهزة التلقين للمساعدة في توجيههم خلال مختلف المناسبات والاجتماعات العامة، إلا أنه في حالة بايدن، لاحظ المانحون أنه يستخدم أيضًا بطاقات الملاحظات في المناسبات الخاصة، ومع ذلك رفضت حملة بايدن مثل هذه المخاوف.

ومنح الجدول الزمني القوي لجمع التبرعات لبايدن حملته واللجنة الوطنية الديمقراطية ميزة نقدية هائلة على الجمهوريين مع تبقي أقل من تسعة أشهر على موعد الانتخابات.

وبنسبة إثنين من كل ثلاثة ناخبين ذكروا بإنهم يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يخدم بشكل فعال فترة ولاية أخرى مدتها 4 سنوات كرئيس، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك صدر يوم الأربعاء.