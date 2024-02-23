إيلون ماسك يتهم شركة Google بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي "جيميني" للحقائق التاريخية!

إتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك شركة Google بالعنصرية المجنونة بعد تشويه نظام الذكاء الاصطناعي جيميني للحقائق التاريخية ونشر صور لجنود ألمان نازيين من أصحاب البشرة السوداء.

وصرّح ماسك، أنا سعيد لأن شركة Google بالغت إلى أبعد حد في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق، بأن شركة Google الأمريكية أوقفت مؤقتا تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي جيميني، وذلك استجابة لطلبات المستخدمين لتوليد شخصيات تاريخية، وغيرت جنسهم أو أصلهم العرقي والإثني.

وأظهرت الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وبالمقابل، صرحت شركة Google أنها تعمل على حل المشكلة وستصدر قريبا نسخة محسنة من الشبكة العصبية.