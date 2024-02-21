روسيا تعزي بضحايا حادث طلاب الجامعة الروسية وجامعة بدر في مصر

عبّرت السفارة الروسية لدى مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين لقوا مصرعهم إثر حادث مروري صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت السفارة الروسية في بيان لها، تعرب السفارة الروسية في مصر عن خالص تعازيها لأسر طلاب الجامعة الروسية المصرية وجامعة بدر الذين توفوا نتيجة للحادث المروري صباح اليوم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وبيّنت، نحن نحزن مع أصدقائنا المصريين. اللهم آمين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس، والذي أودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق، وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.